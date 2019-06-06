سوريا وأوسيتيا الجنوبي تبحثان تبادل البعثات الدبلوماسية

أعلنت سفارة أوسيتيا الجنوبية لدى روسيا أن وفد الجمهورية إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بحث مع الوفد السوري تبادل البعثات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت السفارة في بيان لها، اليوم الخميس: "جرى على هامش المنتدى لقاء بين وفدي أوسيتيا الجنوبية وسوريا، بحثت خلاله مسألة إقامة مؤسسات قنصلية أو بعثات دبلوماسية في تسخينفال ودمشق".

وبحث الوفدان كذلك مسائل التعاون التجاري – الاقتصادي والثقافي بين البلدين، بما في ذلك إقامة مراكز للمعارض ستعرض فيها المنتجات السورية والأوسيتية الجنوبية في تسخينفال ودمشق.

وأضافت السفارة أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر الخليل دعا رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف إلى دمشق لحضور المعرض الذي سيقام هناك يوم 28 أغسطس المقبل.

يذكر أن أوسيتيا الجنوبية أعلنت استقلالها عن جورجيا عام 2008 في أعقاب الحرب التي شنتها القيادة الجورجية عليها في 8 أغسطس عام 2008. واعترفت روسيا وعدة دول أخرى باستقلال الجمهورية.

أما سوريا، فاعترفت باستقلال أوسيتيا الجنوبية يوم 29 مايو عام 2018.

المصدر: نوفوستي