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السعودية تدعو إلى تغليب الحكمة واستئناف الحوار في السودان

أخبار العالم العربي

السعودية تدعو إلى تغليب الحكمة واستئناف الحوار في السودان
RT
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دعت السعودية الأطراف السودانية إلى تغليب منطق الحكمة والعقل والحوار البناء، معربة عن قلقها من الأحداث والتطورات في السودان التي أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الحكومة قولها في بيان إن الرياض تابعت "ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة التي أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى".

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وأضافت الحكومة السعودية أنها "تأمل أن يتم تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى الأطراف السودانية كافة، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره، ويجنب شعبه العزيز كل مكروه، ويصون مكتسبات السودان ومقدراته، ويضمن وحدته".

وأكدت على أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني، مشيرة إلى ثبات موقف السعودية الداعم للسودان وشعبه.

المصدر: الرياض

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