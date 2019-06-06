فتحت السلطات العراقية المنطقة الخضراء منذ أمس الأول الثلاثاء، أمام المواطنين بشكل كامل بعد 16 سنة على إغلاقها، وحصر دخولها على فئات محددة وببطاقات تعريف خاصة.

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ووعد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في أكثر من مناسبة بفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين، وأعلن عن فتحها وبشكل رسمي يوم الأحد الماضي خلال مؤتمر صحفي، قال خلاله، "مع بداية الاحتفال بعيد الفطر ستفتح المنطقة الخضراء 24 ساعة، وستفتح بوابات إضافية، بما في ذلك البوابة المؤدية إلى وزارة الدفاع".

إلا أن أحد شوارع "المنطقة الخضراء" التي صارت متاحة أمام المواطنين، سيبقى مغلقا، وهو الشارع القريب من السفارة الأمريكية.

ووفقا لمصادر حكومية تحدثت لـRT، فإن "الحكومة هي من ترغب في إبقاء هذا الشارع مغلقا خشية أن يحدث أي شيء بالقرب من السفارة الولايات المتحدة الأمر الذي قد يسبب توترا في الأوضاع".

وأغلقت القوات الأمريكية، المنطقة الخضراء عقب غزوها العراق عام 2003، لتكون مقرا لها، وتضم حاليا معظم مؤسسات الحكومة العراقية إلى جانب عدة سفارات أكبرها السفارة الأمريكية.

المصدر: RT