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مصدر عراقي لـRT: رئيس الحكومة لم يهدد بالاستقالة ولا يفكر بها

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مصدر عراقي لـRT: رئيس الحكومة لم يهدد بالاستقالة ولا يفكر بها
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رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي (صورة أرشيفية)
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أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، عدم وجود أي نية للأخير بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة، وأنه لا يفكر بها أساسا.

وقال المصدر لـRT إن "عبد المهدي لم يهدد الكتل السياسية بإكمال الكابينة الحكومية أو تقديم الاستقالة، وهو يعمل الآن لإكمالها من خلال المفاوضات الجارية مع الأحزاب المشاركة في العملية السياسية".

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وأضاف أن "رئيس الحكومة مستمر في عمله وبعقد الاجتماعات مع الوزراء، وسيرأس الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء".

يذكر أن وسائل إعلام عراقية تحدثت عن تقديم رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي استقالته من رئاسة الحكومة بسبب عدم التوصل إلى نتائج لإكمال الكابينة الحكومية مع الكتل السياسية.

المصدر: RT

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