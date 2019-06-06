الرئيس الفلسطيني يعزي نظيره الإسرائيلي في وفاة زوجته

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عزى نظيره الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، في وفاة زوجته.

وقالت الوكالة إن عباس أعرب خلال اتصال هاتفي عن تعازيه للرئيس ريفلين، "راجيا العلي القدير أن يلهمه وعائلة الراحلة جميل الصبر وحسن العزاء".

ووفقا للوكالة، فقد شكر ريفلين بدوره، الرئيس الفلسطيني على اتصاله، وهنأه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

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المصدر: وفا