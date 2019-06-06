المعارضة السودانية لـRT: لن ندخل القصر الرئاسي ثانية

قالت لجنة التفاوض عن المعارضة السودانية لـ RT إنها ترفض الاجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوب أبي أحمد في القصر الرئاسي، والذي يتوقع أن يصل الخرطوم للتوسط بين المجلس العسكري والمعارضة.

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وقال عضو لجنة التفاوض من جانب قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، الطيب العباس، في حديث لـRT: "تلقينا دعوة للاجتماع برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد غدا الجمعة في القصر الرئاسي لكننا رفضنا تماما. لن ندخل القصر ثانية إلا بعد تسليم السلطة للمدنيين وسيتم تحديد مكان آخر للقاء".

وأضاف: "لن نتفاوض ثانية مع المجلس العسكري وسنستمر في خطوات إسقاطه ونعمل للسقوط الثالث بعد إسقاط البشير ورئيس المجلس العسكري السابق عوض بن عوف".

ورحب العباس بقرار الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان فيه، وبحث فرض عقوبات على مرتكبي العنف ضد المحتجين في البلاد، ورأى أن القرار جاء متماشيا مع قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي والمواثيق الدولية وقرارات دول الترويكا ذات الصلة.

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم، أن رئيس الوزراء أبي أحمد سيزور غدا الجمعة السودان يوما واحدا بهدف الوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة حول انتقال السلطة بشكل ديمقراطي في البلاد.

المصدر: RT