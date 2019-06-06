المغرب يحتضن الدورة الثانية لمؤتمر "سايفاي إفريقيا 2019"

أتمت مدينة طنجة المغربية الاستعدادات الأخيرة لافتتاح فعاليات مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع، "سايفاي إفريقيا 2019"، في دورته الثانية برعاية العاهل المغربي محمد السادس.

وينعقد المؤتمر الذي ينظمه مركزا الدراسات والأبحاث الهندي، والأبحاث الإفريقي، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، وجامعة الرباط الدولية، وجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وسيناقش المشاركون فيه على مدار ثلاثة أيام، ما يشهده العالم من ثورة صناعية وتطور تكنولوجي، وهيمنة الذكاء الاصطناعي وانتشار الروبوت، في خطوة هامة، نحو دمج التكنولوجيا الناشئة وفق احتياجات القارة الإفريقية.

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ويشارك في دورة هذه السنة أكثر من 140 متحدثا يمثلون ما يربو على 63 بلدا. وينتظر أن يتم خلال المؤتمر الحديث على الخبرات والسياقات الإفريقية، لتجسيد نجاح القارة عبر التقنيات الناشئة، وتحديد مسار المستقبل الرقمي في المنطقة.

المصدر: RT