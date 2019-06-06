دان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، ما وصفه بـ "الدعم الأمريكي والسعودي والإماراتي لقتل الشعب السوداني"، وفق تغريدة له.

وقال عبد اللهيان: "ندين بشدة التدخل الأمريكي والسعودي - الإماراتي ودعمهم الواضح لقتل الشعب السوداني المتحضر"، مؤكدا "ضرورة تشكيل حكومة مدنية منبثقة عن صندوق الاقتراع."

واعتبر عبد اللهيان أن "زمن اللجوء إلى القوة والقتل والتدخل الخارجي ومحاولات تقسيم السودان قد ولى".

وتضاربت الأنباء اليوم الخميس، حول عدد ضحايا العنف الدامي في السودان، يوم الاثنين الماضي، إذ أفادت وزارة الصحة السودانية بمقتل 61 شخصا، فيما أكد مسعفون مرتبطون بالمعارضة أن العدد وصل إلى 108 قتلى.

ورفضت المعارضة السودانية يوم الأربعاء، دعوات المجلس العسكري الانتقالي للحوار، معتبرة أنه "ليس جديرا بالثقة"، فيما حث التحالف الديمقراطي للمحامين، أحد أطراف الاحتجاج الرئيسية في السودان، "دولا عربية" لم يسمها (في إشارة إلى السعودية والإمارات مصر)، على تجنب التدخل في الشؤون السودانية والتوقف عن دعم المجلس العسكري الحاكم.

المصدر: RT