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رئيس وزراء إثيوبيا يدخل على خط الوساطة في أزمة السودان

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رئيس وزراء إثيوبيا يدخل على خط الوساطة في أزمة السودان
AFP Alexey NIKOLSKY / Sputnik
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد (صورة أرشيفية)
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم، أن رئيس الوزراء آبي أحمد سيزور السودان للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة حول انتقال ديمقراطي في السودان.

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وحسب المصدر، فإن آبي أحمد سيجتمع مع أعضاء "المجلس العسكري الانتقالي" وشخصيات من حركة إعلان قوى الحرية والتغيير المعارضة خلال الزيارة التي ستستمر يوما واحدا، دون أن يذكر موعدها.

ويأتي نبأ الوساطة الإثيوبية تزامنا مع قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي اليوم الخميس تعليق عضوية السودان حتى نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.

وتشهد الأزمة السودانية تصعيدا خطيرا منذ صباح الاثنين عندما اقتحمت قوات الأمن ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا وفقا للسلطات، وأكثر من 100 حسب المعارضة.

المصدر: "رويترز"

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