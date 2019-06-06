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مصر.. مسؤول أمني كبير سابق يطالب المواطنين بمدّ الأمن بالمعلومات

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مصر.. مسؤول أمني كبير سابق يطالب المواطنين بمدّ الأمن بالمعلومات
Reuters
الأمن المصري
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طالب مساعد وزير الداخلية الأسبق في مصر اللواء محمد زكي المواطنين في البلاد، بمساعدة الأمن في القبض على الإرهابيين إذا توافرت لديهم أي معلومات حولهم.

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وقال في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" المصرية: "التمس من المواطنين الاستمرار في إمداد أجهزة الأمن بالمعلومات... لازم تمدوا أجهزة الأمن بالمعلومات مش عيب".

وأكد أن وجود حزام ناسف بحوزة الإرهابيين الذين تمت مداهمتهم لتورطهم في الهجوم على كمين العريش، يدل على أنهم كانوا يخططون لكارثة قوية ضد المواطنين.

وأضاف أن هذا يدل على غرابة فكر هؤلاء الإرهابيين الذين يرغبون في القضاء على مظاهر الحياة الطبيعية.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت مقتل 8 من أفراد الشرطة في مدينة العريش شمال شرقي سيناء، والقضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش لمهاجمي كمين أمني فجر الأربعاء.

وبعد الحادث، أعلنت الداخلية المصرية تصفية 14 إرهابيا في العريش، ضالعين في الهجوم ذاته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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