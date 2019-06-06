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بم عاقبت السعودية المتحرش بفتاة الخبر بعد اعترافه بجريمته؟

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بم عاقبت السعودية المتحرش بفتاة الخبر بعد اعترافه بجريمته؟
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ذكرت صحيفة "عكاظ" أن المحكمة الجزائية في الدمام، أصدرت حكما بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 ريال على المتحرش بفتاة الخبر، بعد 20 يوما فقط من تاريخ القبض عليه.

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وأدانت المحكمة المواطن بالتحرش بالفتاة المذكورة أثناء تواجدها داخل سيارتها بالقرب من مجمع للمقاهي، وإظهاره لسانه لها وقيامه بتصرفات غير لائقة وخادشة للحياء.

وكشفت مصادر للصحيفة أن النيابة العامة حققت مع المتهم وأنه أقر بجريمته، وطالبت بمعاقبته بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد عن مئة ألف ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكانت وحدة الرصد في النيابة العامة قد تابعت مقطعا مرئيا متداولا في منصات التواصل الاجتماعي يظهر شخصا يتحرش بالفتاة، واعتبرت ما بدر عن المتهم محلا للتجريم طبقا لنظام مكافحة التحرش، وأوصت باتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضده.

وأوقفت شرطة الشرقية المتحرش في الخامس من رمضان، إنفاذا لتوجيهات النائب العام الشيخ سعود المعجب، الذي أمر بضبطه وإحضاره.

وذكرت المصادر حينها، أن الشاب حاول تغيير ملامحه عبر حلق ذقنه، مشيرة إلى أن تغيير الملامح لم يحل دون الوصول إليه والقبض عليه، حيث حددت شرطة الشرقية هوية المتحرش وهو مواطن في العقد الثالث من عمره.

المصدر:"عكاظ"

 

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