 
مباشر

جنود أتراك يؤدون صلاة العيد بطريقة خاطئة بصحبة وزير الداخلية

أخبار العالم العربي

جنود أتراك يؤدون صلاة العيد بطريقة خاطئة بصحبة وزير الداخلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ly72

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام فيديو لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وعدد من الجنود خلال صلاة عيد الفطر بطريقة خاطئة.

وظهر الوزير بجانب عدد من عناصر الجيش التركي يؤدون صلاة عيد الفطر، كما سادت حالة من الارتباك والفوضى في صفوف المصلين وعدم اتباعهم للإمام وكأنهم يصلون للمرة الأولى في حياتهم.

وقد خالف بعض المصلين حركات الإمام في الركوع والسجود والقيام، ما أحدث حالة من الارتباك بين المصلين.

المصدر: "يوتيوب"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطوة غير مسبوقة.. إطلاق صاروخي ناجح نفذته الصين من البحر