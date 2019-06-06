الجيش السوداني يهيب بالمواطنين الابتعاد عن المواقع العسكرية

أهاب الجيش السوداني بالمواطنين "الكرام الابتعاد عن المناطق والمواقع العسكرية ونقاط الارتكاز والقيادات في كل أنحاء البلاد مشاركة منهم في حفظ الأمن الذي هو مسؤولية الجميع".

وذكرت القوات المسلحة السودانية في بيان صدر عنها أمس الأربعاء ونشرته اليوم وكالة "سونا" الرسمية، أنها "تترحم على الأرواح التي فقدت جراء الأحداث الأخيرة" وتمنت الشفاء للجرحى، مضيفة أن القوات المسلحة "ظلت على الدوام صمام أمن الوطن وملاذ المواطنين... وستظل على عهدها ووعدها دوما إلى جانبهم حفاظا على الأرواح والممتلكات وبسطا للأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن".

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وجدد الجيش تأكيده أنه "لا نكوص عن انحياز القوات المسلحة لرغبة الشعب السوداني وإرادته في التغيير حتى يصل إلى تحقيق مطالبه وطموحاته المشروعة حتى تعبر البلاد هذه المرحلة الدقيقة إلى أفق الحرية والعدالة والسلام والاستقرار".

#السودان#سونا| القوات المسلحة: سنظل صمام أمن الوطن وملاذاً لمواطنينا



أصدرت القوات المسلحة يوم الأربعاء تعميما صحفيا أكدت فيه انها ستظل على الدوام بتاريخها وإحترافيتها المشهودة صمام أمن الوطن وملاذ المواطنين وفية لعهدها ووعدها في حماية الارواح والممتلكات وبسطاً للامن والاستقرار pic.twitter.com/EXfukkTur6 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) June 6, 2019

وأعلنت وزارة الصحة السودانية أن 46 شخصا قتلوا جراء فض قوات الأمن الموالية للمجلس "الانتقالي العسكري" الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، غير أن لجنة أطباء السودان المركزية الموالية للمتظاهرين أكدت أن حصيلة الضحايا تجاوزت مئة شخص، بعد انتشال 40 جثة جديدة من النيل.

المصدر: "سونا" + وكالات