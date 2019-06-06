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شاب جزائري ينقذ امرأتين من حريق مهول (فيديو)

أخبار العالم العربي

شاب جزائري ينقذ امرأتين من حريق مهول (فيديو)
Reuters ZB/SAP
رجل إطفاء جزائري
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو يظهر شابا جزائريا غامر بحياته لإنقاذ امرأتين من لهيب حريق نشب في منزل بمدينة وهران شمال غرب الجزائر.

وأظهر المقطع الشاب الجزائري بعد صعوده فوق المنزل المنكوب، وهو يخرج المرأتين إلى منزل مجاور عبر النوافذ، قبل وصول قوات الإطفاء.

وامتدح متفاعلون مع الفيديو سلوك الشاب الذي أظهر شجاعة نادرة، فيما دعا آخرون إلى إلحاقه بقوات الإطفاء والحماية المدنية الجزائرية.

المصدر: فيسبوك + RT

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