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الإعلام الحربي: القليل من الكيلومترات تفصلنا عن قلب طرابلس

أخبار العالم العربي

الإعلام الحربي: القليل من الكيلومترات تفصلنا عن قلب طرابلس
AFP
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فيما سجلت أمس واليوم غارات كثيفة من سلاح الجو التابع لـ"الجيش الوطني الليبي" على مواقع قوات حكومة الوفاق، قال إعلام الجيش الحربي، إن كيلو مترات قليلة تفصل "الجيش" عن قلب العاصمة.

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وشن طيران "الجيش" العشرات من الغارات ليلا ونهارا على مدى يومين ما قد يؤشر إلى التحضير لعمليات تقدم بري داخل العاصمة.

وفي هذه الأثناء، علّقت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش قائلة: "القليل من الكيلومترات تفصلنا عن قلب العاصمة... جاهزون لتلقي الأوامر الـعسكرية من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتحرير ما تبقى من الـعاصمة طرابلس".

المصدر: aljishlibya

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