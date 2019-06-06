"الأناضول" تقطع الشك باليقين وتؤكد في خبر عاجل أن أردوغان تبادل التهاني مع سلمان في اتصال هاتفي

أعلنت وكالة أنباء "الأناضول" في خبر عاجل، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تبادلا في اتصال هاتفي التهاني بمناسبة عيد الفطر.

وأفادت الوكالة بعد ساعات من نقل الخبر على لسان وكالة الأنباء السعودية، بأن الزعيمين بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أعلنت مساء أمس أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر.

وتابعت الوكالة، أن العاهل السعودي بدوره أعرب خلال الاتصال "عن شكره للرئيس التركي على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، داعيا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات".

المصدر: "الأناضول"