السعودية: نقف دائما إلى جانب السودان ولن نسمح بدخوله في أتون الفوضى

شدد وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد قطان على أن المملكة كانت ولا تزال تقف إلى جانب السودان، وغايتها أمن واستقرار هذا البلد.

وأعرب قطان في سلسلة تغريدات نشرها مساء أمس الأربعاء على حسابه الرسمي في "تويتر" عن أسف المملكة إزاء مقتل عشرات المحتجين السودانيين جراء فض الاعتصام وسط الخرطوم الاثنين الماضي، وتقدم بالتعازي لأهالي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقال الوزير السعودي إن السعودية قيادة وشعبا كانت وستظل تقف مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره، داعيا السودانيين بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار وتقديم مصلحة بلادهم على كل اعتبار.

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وأشار قطان إلى أهمية استئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية، معربا عن أمل السعودية في أن يصل السودانيون عبر الحوار إلى "ما يجمع كلمتهم ويلم شملهم ليقفوا صفا واحدا في وجه كل من لا يريد خيرا بالسودان".

وتابع: "استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، ولن يسمح الشعب السوداني، ونحن معه بإذن الله، بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار".

ان استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، و لن يسمح الشعب السوداني، ونحن معه بإذن الله، بدخول السودان الى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية ، التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار. — احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) June 5, 2019

وأعلنت وزارة الصحة السودانية أن 46 شخصا قتلوا جراء فض قوات الأمن الموالية للمجلس "الانتقالي العسكري" الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، غير أن لجنة أطباء السودان المركزية الموالية للمتظاهرين أكدت أن حصيلة الضحايا تجاوزت مئة شخص، بعد انتشال 40 جثة جديدة من النيل.

المصدر: RT