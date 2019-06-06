في شكل لافت ومثير للاهتمام، أفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأن وكالة أنباء السعودية، قالت إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأ الملك سلمان بن عبد العزيز، بحلول عيد الفطر المبارك.

إقرأ المزيد

وذكرت "الأناضول" أنه وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تلقى الأربعاء اتصالا هاتفيا من الرئيس أردوغان هنأه فيه بحلول عيد الفطر السعيد.

وفي هذا الاتصال "أعرب العاهل السعودي عن شكره للرئيس التركي على التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات".

اللافت أن وكالة أنباء "الأناضول" نقلت عن مصادر في الرئاسة التركية أن رئيس البلاد تبادل يوم الأربعاء هاتفيا التهنئة بحلول عيد الفطر مع عدد من الزعماء هم "رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، ورئيس مجلس الشعوب البوسني بكر عزت بيغوفيتش، والرئيس الفلسطيني محمود عباس"، لم يكن بينهم العاهل السعودي.

كما أفادت الوكالة بأن الرئيس التركي تبادل التهاني هاتفيا بمناسبة حلول عيد الفطر مع "زعماء أذربيجان وقطر وأوزبكستان والكويت وكازاخستان".

يذكر أن الرئيس التركي قد غاب عن القمة الإسلامية التي عقدت مؤخرا في مكة المكرمة، ومثّل تركيا وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، علاوة على أن علاقات البلدين تمر بمرحلة من التوتر الشديد على خلفية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول.

المصدر: وكالات