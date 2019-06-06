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بالصور.. زوجة طالباني تستقبل عيد الفطر أمام قبره!

أخبار العالم العربي

بالصور.. زوجة طالباني تستقبل عيد الفطر أمام قبره!
هيرو خان زوجة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني
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حضرت زوجة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني إلى قبره اليوم الخميس، لاستقبال عيد الفطر السعيد، في حضور عدد من أفراد عائلتها.

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وأظهرت الصور المنشورة، السيدة هيرو خان، جالسة أمام قبر زوجها وقد أحاطها عدد من أبنائها وأحفادها وأفراد من عائلة الرئيس العراقي الراحل.

بالصور.. زوجة طالباني تستقبل عيد الفطر أمام قبره!
السومرية

 

بالصور.. زوجة طالباني تستقبل عيد الفطر أمام قبره!
السومرية
بالصور.. زوجة طالباني تستقبل عيد الفطر أمام قبره!
السومرية

توفي طالباني في 23 أكتوبر 2017، عن عمر ناهز 84 عاما، إثر إصابته بجلطة دماغية في العام 2012.

ويعد طالباني، أو "مام جلال" كما يحلو للأكراد تسميته، أول رئيس كردي في تاريخ العراق، وقد تولى رئاسة الجمهورية فترتين، اعتبارا من عام 2005 وصولا إلى 2014.

من الجدير ذكره، أن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه طالباني، وتقوده اليوم عائلته، انسحب في 28 مايو الفائت، من جلسة البرلمان التي انتهت بانتخاب نيجرفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق.

المصدر: السومرية+وكالات

 

 

 

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