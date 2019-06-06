الأمم المتحدة تسحب موظفيها من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، أنها ستنقل بعض موظفيها في السودان إلى الخارج، بسبب الوضع الأمني المتردّي في هذا البلد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن "بعض الموظفين سيبقون في السودان، للقيام بالمهام الحيوية، وأن "الموظفين الذين يتم نقلهم مدنيون، ولا أحد من الأفراد الذين يرتدون الزي الرسمي للأمم المتحدة سيغادر السودان"، دون أن يقدم أي معلومات حول عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم، أو المكان الذي سيذهبون إليه أو متى سيعودون.

وكانت أحداث دامية وقعت الاثنين 3 يونيو في الخرطوم، حين فض الجيش بالقوة اعتصاما أمام مقر "المجلس العسكري"، ما أدى إلى مقتل 108 متظاهرين وفق ما أفاد مسعفون، في وقت أكدت فيه وزارة الصحة أن عدد الضحايا لم يتجاوز الـ46 قتيلا.

يشار إلى أن أنشطة الأمم المتحدة في السودان، تشمل التعاون التنموي والمساعدات الإنسانية، وعمليات حفظ السلام التي تنفذها بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور منذ 2007.

"رويترز"