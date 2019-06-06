أردوغان يتصل هاتفيا بالملك سلمان

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه فيه بحلول عيد الفطر السعيد.

وذكرت وكالة "واس" السعودية في بيان نشرته مساء الأربعاء ثاني أيام عيد الفطر أن "الرئيس التركي اتصل بالملك سلمان وهنأه بحلول عيد الفطر المبارك".

وأضافت أن الملك سلمان أعرب خلال الاتصال "عن شكره للرئيس التركي على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، داعيا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات".

جدير الذكر أن العلاقات بين تركيا والسعودية تشهد توترا ملحوظا على خلفية قضايا عدة، إذ توجه تركيا انتقادات مستمرة للسعودية على أسلوب تعاملها مع مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وتقول إن الرياض لا تتعاون بالشكل المطلوب لتحديد ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عن اغتيال خاشقجي.

المصدر: "واس"