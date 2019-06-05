وجه نجم كرة القدم المصري، ولاعب فريق "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، رسالة لذوي ضحايا الهجوم على القوات المصرية في مدينة العريش شمالي سيناء، فجر الأربعاء.

ونشر صلاح، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، تغريدة قال فيها: "البقاء لله في شهداء كمين العريش.. خالص التعازي لجميع أسر شهداء الوطن".

البقاء لله في شهداء كمين العريش.. خالص التعازي لجميع أسر شهداء الوطن — Mohamed Salah (@MoSalah) 5 июня 2019 г.

وأفادت وزارة الداخلية المصرية، صباح الأربعاء، بأن "عناصر إرهابية" استهدفت كمينا أمنيا جنوبي مدينة العريش، وتبادل الطرفان إطلاق نار وأسفر عن مقتل 8 من عناصر الأمن، فيما تم القضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش للمهاجمين.

المصدر: RT