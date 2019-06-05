مبادرة لتشكيل تحالف عربي يهودي لمواجهة نتنياهو في انتخابات الكنيست

كشف عضو الكنيست، عيساوي فريج، عن حزب "ميرتس"، النقاب عن اتصالات ولقاءات مع أحزاب مختلفة لمناقشة فكرة إقامة إطار يجمع سياسيين عرب ويهود، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وذكر فريج في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أنه تحدث حول الفكرة مع النائبين أحمد الطيبي وأيمن عودة، كما أنه اتفق مع رئيسة حزب "ميرتس" تمار زاندبيرغ، على تفويض يانيف ساغي، المدير العام لمركز المجتمع المشترك في "جفعات حفيفا"، لمواصلة هذه الاتصالات.

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وقررت لجنة دستور حزب "ميرتس"، للدفع بمبادرة لـ"تجميد" لائحة مرشحي الحزب إلى الكنيست في الانتخابات القادمة ما سيسمح لرئيسة الحزب تمار زاندبيرغ وبقية المرشحين في اللائحة، بخوض الانتخابات دون تغييرات.

وسيتم عرض المبادرة على مؤتمر الحزب، الذي سينعقد بعد عشرة أيام للبت فيها، غير أن ثمة معارضين لهذه المبادرة يسعون إلى فتح باب التنافس على منصب رئيس الحزب معتبرين أن نتائج الانتخابات الأخيرة، وحصول الحزب على 4 مقاعد، تعتبر "خسارة فادحة".

من جهته، لم يستبعد رئيس "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، أيمن عودة، التعاون مع أحزاب المعارضة اليهودية من أجل سد الطريق أمام بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقبلة.

المصدر: "معا"