أعلن قائد عمليات قاطع ديالى في الحشد الشعبي، طالب الموسوي، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المحتفلين بعيد الفطر في المحافظة، مؤكدا إفشال نشاطات تنظيم "داعش" عبر الكمائن.

وقال الموسوي إن "قوات الحشد الشعبي تمكنت في الساعات القليلة الماضية من يوم الأربعاء من تفكيك 6 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف المواطنين المحتفلين بعيد الفطر المبارك".

وأضاف أن "قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي وضع خطة محكمة ومشددة لمناسبة العيد"، مبينا "رصد نشاط للعدو ليلة الثلاثاء الماضي، وتمت معالجته بواسطة الكمائن".

المصدر: الموقع الرسمي للحشد الشعبي