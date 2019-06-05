 
مباشر

الحشد الشعبي: أحبطنا مخططا لـ"داعش" يستهدف المحتفلين بالعيد في ديالى

أخبار العالم العربي

الحشد الشعبي: أحبطنا مخططا لـ
AFP
قوات الحشد الشعبي العراقي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ly2a

أعلن قائد عمليات قاطع ديالى في الحشد الشعبي، طالب الموسوي، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المحتفلين بعيد الفطر في المحافظة، مؤكدا إفشال نشاطات تنظيم "داعش" عبر الكمائن.

وقال الموسوي إن "قوات الحشد الشعبي تمكنت في الساعات القليلة الماضية من يوم الأربعاء من تفكيك 6 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف المواطنين المحتفلين بعيد الفطر المبارك".

وأضاف أن "قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي وضع خطة محكمة ومشددة لمناسبة العيد"، مبينا "رصد نشاط للعدو ليلة الثلاثاء الماضي، وتمت معالجته بواسطة الكمائن".

المصدر: الموقع الرسمي للحشد الشعبي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو.. محمد صلاح "تحت الإقامة الجبرية"!