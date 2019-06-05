عربي ضحية إطلاق نار بمقاطعة داروين في أستراليا

قتل اللبناني حسن بيضون (33 عاما) و3 أشخاص آخرين، ليل الثلاثاء في إطلاق نار عشوائي، وقع في مقاطعة داروين الأسترالية.

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وأطلق مسلح يدعى بان هوفمان (45 عاما) النار عشوائيا، في "بالم أوتيل" وخمسة أماكن أخرى، وفق ما أفادت الشرطة الأسترالية التي أكدت أن عدد القتلى وصل إلى 4.

وتحقق الشرطة في دوافع الجريمة، لافتة إلى أن "مطلق النار خرج من السجن في يناير الفائت، وخضع لشروط إطلاق سراح مشروط، وهو يرقد الآن في المستشفى تحت مراقبة الشرطة".

وقال مفوض الشرطة في مقاطعة أراضي الشمال ريس كرشاو "إن مطلق النار معروف لدى الشرطة، وإن مواقع إطلاق النار تضمنت فندقا وسوبر ماركت".

بدورها ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه "لم يتم التأكد من أي علاقة تربط بين بيضون والضحايا ومطلق النار"، لافتة إلى أن "بيضون كان أول ضحايا هوفمان، وهو يعمل سائق تاكسي".

وأوضحت شركة التاكسي التي يعمل فيها حسن "أنه كان في فترة استراحة لتناول الطعام حين تعرض لإطلاق النار"، معربة "عن حزنها خصوصا أن بيضون كان يتمتع بسيرة ممتازة".

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، عن تعازيه لعائلات الضحايا، وقال: "إن الحادثة ليست متصلة بالإرهاب. ومجتمع داروين صغير ومترابط ولا بد من أن هذه الحادثة هزته بشكل عنيف"، مؤكدا "أن الأجهزة الأمنية في المقاطعة الشمالية باشرت بإجراءاتها لمعرفة دوافع المهاجم".

الوكالة الوطنية للإعلام

المصدر: وكالات