"أطباء السودان": انتشال 40 جثة من النيل

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية انتشال 40 جثة من نهر النيل، أمس الثلاثاء، مضيفة أن قوات الدعم السريع نقلتها إلى جهة مجهولة.

ودعت اللجنة الأطباء إلى التوجه للمستشفيات القريبة لأماكن سكنهم، موضحة أن قوات الدعم السريع "ما تزال ترتكب المجازر وأعداد الإصابات في تزايد مستمر".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، قد أصدرت في وقت سابق بيانا، كشفت فيه أن جثث بعض المحتجين السودانيين بدأت تطفو على سطح النيل، وذلك بعد فض اعتصام القيادة العامة.

هذا وأعلنت اللجنة اليوم الأربعاء أن حصيلة القتلى منذ بدء فك الاعتصام أمام مقر القيادة العامة الاثنين الماضي بلغت 60 قتيلا.

المصدر: RT