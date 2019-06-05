تعرضت مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني داخل وفي أطراف العاصمة طرابلس لغارات ليلية مكثفة، أتبعها سلاح الجو التابع "للجيش الوطني" بغارات صباحية مماثلة.

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وسجل شهود عيان رصدوا بكاميراتهم الضربات الجوية، تعرض تسعة مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني للهجوم في غارات ليلية، استهدفت إحداها ما قيل إنه مستودع ذخيرة في منطقة صلاح الدين، جنوب طرابلس.

كما أعلنت مواقع مقربة من الجيش أن الغارات الليلية شملت مواقع لقوات الوفاق في منطقة الكريمية على تخوم العاصمة الجنوبية، وتمركزات في منطقة عين زارة جنوب المدينة، ومعسكرين في منطقتي تاجوراء ووادي الربيع، إضافة إلى استهداف تجمعات لقوات الوفاق في منطقة العزيزية الواقعة في منتصف المسافة تقريبا بين مدينتي طرابلس وغريان.

وتحدثت مواقع إخبارية عن تواصل غارات الجيش الجوية صباح اليوم في عدة مناطق من جنوب طرابلس، وعن حشود كبيرة متبادلة في محاور القتال وخاصة حول مطار طرابلس العالمي، ما يشير إلى احتمال نشوب معارك كبرى على تخوم طرابلس يسعى من خلالها كلا الطرفين إلى إنهاء القتال بهزيمة الخصم.

المصدر: RT