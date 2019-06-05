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عم الرئيس السوري أمام القضاء بتهمة اختلاس وتبييض أموال

أخبار العالم العربي

عم الرئيس السوري أمام القضاء بتهمة اختلاس وتبييض أموال
رفعت الأسد عمّ الرئيس السوري بشار الأسد
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أفادت تقارير إعلامية بأن محاكمة رفعت الأسد عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، ستجري بباريس في الفترة ما بين 9 و 18 ديسمبر المقبل، بتهم تبييض أموال واختلاس المال العام في سوريا.

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وأضافت المصادر أن موعد هذه المحاكمة سيثبت بشكل نهائي في الـ11 من يوليو المقبل.

وبعد تحقيقات استغرقت خمس سنوات، أمر القاضي رينو فان رويمبكي في الخامس عشر من أبريل بفتح قضية بحق رفعت الأسد، لكشف ما إذا كان مسؤولا عن تبييض أموال واختلاس أموال عامة سورية، وعن تشغيل عمال في منزله بشكل غير مشروع والدفع لهم نقدا.

ويعيش رفعت الأسد (81 عاما) في المنفى في أوروبا منذ منتصف الثمانينات ويخضع لرقابة قضائية تحد من تحركاته دوليا منذ توجيه اتهام له في باريس في يونيو 2016.

المصدر: وكالات 

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