اعتقال قيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان

اعتقلت السلطات السودانية نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان لقطاع الشمال، ياسر عرمان، في العاصمة الخرطوم، حسبما نقلت "رويترز" عن متحدث باسم الحركة، اليوم الأربعاء.

وأوضح المتحدث أن قوات الأمن أوقفت عرماني، وهو أحد أشد المعارضين للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وعاد إلى السودان مؤخرا بعد 8 سنوات قضاها في المهجر.

ولم توقف السلطات السودانية عرمان عند وصوله مطار الخرطوم، في مايو الماضي، ببرفقة الأمين العام للحركة إسماعيل خميس جلاب على متن طائرة إثيوبية.

وفي فبراير الماضي، قال عرمان، الذي صدر في حقه، منذ 2014، حكم الإعدام غيابيا، في حوار مع إذاعة BBC البريطانية، إن البشير "ميت سياسيا".

وتزامن نبأ اعتقال القيادي مع تفاقم التوتر السياسي والأمني في السودان وخاصة في الخرطوم، بعد مقتل العشرات وإصابة المئات، يوم الاثنين الماضي، جراء إطلاق القوات النظامية الرصاص الحي على محتجين، لدى اقتحامهم ساحة قبالة مقر القيادة العامة للجيش.

وجاء تدخل القوات الأمنية تصعيدا للأزمة التي يشهدها السودان على خلفية الاحتجاجات التي يطالب المتظاهرون فيها المجلس العسكري الانتقالي (الذي يتولى شؤون البلاد منذ عزل الجيش البشير في أبريل الماضي) بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام