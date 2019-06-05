معاون وزير الخارجية السوري: لا يحق لأحد إبداء الرأي في موضوع تغيير (الرئيس) في سوريا

قال معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، ردا على تصريح أمريكا بأنها " لا تريد تغيير النظام السوري": "هذا الموضوع لا يحق لأحد إبداء الرأي فيه، وهذا حق يقرره الشعب السوري فقط".

وتابع خلال تصريحات لـRT: "بالتالي لا نعول على مثل هذه المواقف ولا ننتظر من الآخرين الأقوال، ولكن ننتظر الأفعال التي تشير إلى مقاربة جديدة تجاه الحرب الظالمة التي تتعرض لها سوريا".

وأشار إلى أنه "عندما تقرر الولايات المتحدة إنهاء وجودها غير الشرعي في سوريا، وعندما تتوقف عن دعم الإرهاب وتشكيل المظلة الحامية له، وتتوقف عن العقوبات والحصار الاقتصادي على سوريا، عندها يمكن أن نقول إن هناك مقاربة جديدة حول الأوضاع في سوريا، أما الأقوال فنحن لا نعول عليها لأننا سمعنا الكثير والكثير من هذه الأقوال".

وردا على سؤال حول تقدم الجيش السوري في إدلب أكد وزير الخارجية السوري: "إدلب جزء لا يتجزأ من الأرض السورية، وتحرير أهلنا في إدلب من سيطرة المجموعات الإرهابية هو واجب دستوري على الجيش العربي السوري".

وتابع سوسان: "أما بالنسبة للمجتمع الدولي فيما يخص إدلب، فهنا يظهر مدى النفاق، "جبهة تحرير الشام" هي من تسيطر على إدلب، أي "النصرة"، أي تنظيم "القاعدة"، وهو تنظيم إرهابي مدعوم من قبل بعض الدول المنخرطة في العدوان على سوريا، تخيلوا أن هذه الدول تنتهك قرار مجلس الأمن من خلال توفير الحماية لـ"جبهة النصرة" أو "تحرير الشام".

وقال: "إدلب ليست استثناء، ويجب أن تعود لسلطة الدولة، ويجب إنهاء هذا الإرهاب التكفيري الظلامي، الذي يعد خطرا على الجميع، وليس على إدلب وسوريا فقط، وهذا ما شاهدناه في العديد من العواصم الأخرى".

ونوه بأن "الدور التركي هو دور تخريبي لأنه يشكل الداعم الأساسي، نظرا للنظام الأيديولوجي الذي يربط "جبهة النصرة" بحزب "العدالة والتنمية" في تركيا، والأتراك لم يلتزموا بمؤتمر سوتشي، ولم ينفذوا حتى الآن أي شيء، ونحن مستمرون في تحرير إدلب كما فعلنا أمس في ريف دمشق الشرقي وقبله في حلب، وتلك إنجازات لا نخجل منها، وإدلب هدف لا نخفيه".

المصدر: RT