ظريف يدعو إلى وقف صفقات بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى وقف صفقات بيع السلاح لكل من السعودية والإمارات، بسبب حربهما على اليمن التي أدت إلى كارثة إنسانية.

وكتب ظريف، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "تطالب مجتمعات الغرب ومؤسساته التشريعية بإنهاء الكارثة الإنسانية التي تمثلها الحرب السعودية الإماراتية على اليمن. لكن حكوماته تمنحهما مزيدا من الأسلحة، التي تستخدم لارتكاب جرائم حرب في اليمن".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "مرة تلي الأخرى ترفض مقترحاتنا لإيجاد مخرج سياسي (من الأزمة اليمنية). يجب كسر دائرة الشر هذه".

Western publics & legislatures demand an end to humanitarian disaster that is the Saudi-Emirati war on Yemen. But their governments provide ever more weapons used to perpetrate war crimes. Time & again our offers of political way out have been rebuffed. This evil cycle must stop. — Javad Zarif (@JZarif) 4 июня 2019 г.

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ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية والذي تمثل الإمارات قوته الثانية، منذ مارس 2015، عمليات عسكرية مستمرة يقول إنها تستهدف قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية المدعومة من إيران والتي أطاحت عام 2014 بالحكومة المعترف بها دوليا التابعة للرئيس، عبد ربه منصور هادي، في العاصمة صنعاء وعدد من المناطق الأخرى في البلاد.

وأعلنت الأمم المتحدة أن عمليات التحالف أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات آلاف اليمنيين، تزامنا مع أزمة إنسانية حادة تواجهها البلاد منذ تصعيد الأعمال القتالية في 2015.

وعلى خلفية هذه التطورات، تواجه دول غربية عدة على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا انتقادات متكررة بسبب مواصلتها بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

المصدر: RT