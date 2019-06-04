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دائرة الإفتاء الأردنية: صيامنا صحيح

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دائرة الإفتاء الأردنية: صيامنا صحيح
AFP JAMAL NASRALLAH
العاصمة الأردنية عمان
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أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية توضيحا بشأن رؤية هلال شعبان هذا المساء مشيرة إلى أنه سيكون بالإمكان مشاهدته بالعين المجردة وأكبر حجما ولمعانا " لمرور 30 ساعة على ميلاده".

وقالت دار الإفتاء الأردنية إنه "من الطبيعي أن يظهر الهلال بعد غروب شمس هذا اليوم الثلاثاء واضحا للعيان، وتمكن مشاهدته بالعين المجردة حيث سيمكث بعد غروب الشمس ساعة وسبع دقائق، ويكون عمره 30 ساعة و37 دقيقة، وسيكون ارتفاعه عن الأفق الغربي 13 درجة".

وذكرت أن الهلال سيرى "أكبر حجما ولمعانا وذلك لمرور 30 ساعة على ميلاده"، مؤكدة أن ذلك "يثبت" صحة صوم الأردنيين بإكمالهم عدة رمضان 30 يوما.

وأكدت أن "العبرة برؤية الهلال" كما جاء في الحديث النبوي الشريف: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.

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المصدر: دائرة الإفتاء الأردنية

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