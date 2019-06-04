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فيديو.. ظهور لافت لولي العهد السعودي في أول أيام العيد

أخبار العالم العربي

فيديو.. ظهور لافت لولي العهد السعودي في أول أيام العيد
صحيفة الرياض
ولي لعهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار قوات المملكة في المنطقة الجنوبية التابعة لقطاع جازان، و"عايد" القوات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وذكرت الوكالة أن بن سلمان نقل لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، "تحيات وتقدير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر".

 

المصدر: واس

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