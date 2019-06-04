فيديو.. ظهور لافت لولي العهد السعودي في أول أيام العيد

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زار قوات المملكة في المنطقة الجنوبية التابعة لقطاع جازان، و"عايد" القوات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وذكرت الوكالة أن بن سلمان نقل لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، "تحيات وتقدير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر".

فيديو 🎥#ولي_العهد يقوم بزيارة معايدة للمنطقة الجنوبية، وينقل لضباط وأفراد المنطقة تحيات وتقدير خادم الحرمين وتهانيه لهم بحلول #عيد_الفطرhttps://t.co/juFRLGiMXW#ولي_العهد_يعايد_أبطال_الحدpic.twitter.com/SrEH89veB7 — جريدة الرياض (@AlRiyadh) June 4, 2019

المصدر: واس