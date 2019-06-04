الأمن العراقي يؤكد إحباطه عمليات إرهابية بفضل التنسيق مع "المركز الرباعي"

صرح مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، سعد مزهر العلاق، اليوم الثلاثاء، بأن العديد من العمليات الإرهابية تم إحباطها بفضل الفاعلية الكبيرة لمركز تبادل المعلومات الرباعي.

وقال العلاق: "هناك فاعلية كبيرة لمركز تبادل المعلومات الرباعي من خلال تبادل المعلومات الاستباقية والإحداثيات الخاصة بتواجد العدو، والتي أدت إلى منع حوادث خطيرة في قواطع العمليات المختلفة بفضل تعاون الدول المشاركة في المركز"​​​.

ونوه مدير الاستخبارات العسكرية العراقية بأن "التنسيق والتعاون مع دول الجوار على درجة عالية، وخصوصا فيما يتعلق بسوريا، وإيران، حيث تم إحباط الكثير من العمليات الإرهابية التي كان ينوي العدو تنفيذها"، مبينا أن ذلك يتم "من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة عن أماكن تواجد ونوايا عصابات داعش الإرهابية، عن طريق مركز تبادل المعلومات الرباعي، وعلى إثرها تم توجيه ضربات جوية تسببت بمقتل العديد من أفراد تلك العصابات، فضلا عن تزويد دول أوربية بمعلومات مهمة جدا عن حركة ونوايا التنظيم المستقبلية".

وأوضح العلاق أنه "يجري تمرير المعلومات التي ترد من الدول لمركز تبادل المعلومات الرباعي (روسيا- سوريا- إيران- العراق) إلى قيادة العمليات المشتركة، والتي بدورها تقوم بمعالجة الأهداف من خلال القوة الجوية للتحالف الدولي والقوة الجوية وطيران الجيش العراقي".

يذكر أن العراق أعلن عن تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر من عام 2017 ، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

المصدر: سبوتنيك