RT: مهلة إضافية لتقديم طلبات المشاركة في مسابقة خالد الخطيب الدولية 2019

تعلن قناة RT عن تمديد مدة تلقّي طلبات المشاركة في مسابقة خالد الخطيبThe Khaled Alkhateb Memorial Awards الدولية حتى 24 يونيو الجاري.

وتمنح الجائزة السنوية للصحفيين عن أفضل الأعمال من مناطق النزاع، وتأسست الجائزة إحياءً لذكرى رحيل الصحفي السوري، الذي كان يعمل لصالح RT، خالد الخطيب (25 عاما)، وقضى نحبه أثناء تغطيته للحرب في سوريا.

وسوف تكون جائزة هذا العام 2019 هي الجائزة الثانية التي تمنحها RT، وقد تقدم للمشاركة في المسابقة فعليا متسابقون من عشرات الدول حول العالم، وتمنح الجائزة للعمل الأفضل من منطقة النزاع في ثلاث فئات: "الفيديو الطويل"، و"الفيديو القصير"، و "النص المكتوب".

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وفي تصريح لها قالت نائبة رئيس تحرير RT، أنّا بيلكينا: "على الرغم من أن الجائزة تمنح لمراسلي الحروب، إلا أنها جائزة سلام. فطبيعة عمل مراسل الحروب هي نقل حقيقة أن الحرب شيء فظيع".

وشاركت في السنة الأولى لهذه الجائزة أعمال من أكثر من 20 دولة، بعشر لغات، حيث حصل على الجائزة صحفي من العراق وآخر من إيرلندا، دأبا على تغطية الوضع في مناطق داخل العراق وسوريا بعد استعادتها من تنظيم "داعش" الإرهابي، كما حصلت صحفية من سنغافورة على الجائزة لتقرير عن مدينة ماراوي التي احتلها الإرهابيون في جنوب الفلبين. وكان ضمن لجنة التحكيم صحفيون أجانب وروس بارزون، من بينهم إيرادا زينالوفا ويفغيني بودوبني.

وسوف يعلن عن الفائزين بجائزة مسابقة خالد الخطيبThe Khaled Alkhateb Memorial Awards الدولية، في الذكرى السنوية لمقتله بقصف صاروخي شنّه المسلحون في محافظة حمص السورية عام 2017، أثناء تغطيته معارك القوات الحكومية ضد الإرهابيين.

وفي عام 2018 وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بتقليد خالد الخطيب ميدالية "الشجاعة" التي تسلمتها عائلته خلال فعاليات تسليم الجائزة الأولى.

وبإمكان المتسابقين تقديم طلباتهم على الموقع: https://award.rt.com

المصدر: RT