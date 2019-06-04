إنغوشيا الروسية ترعى فعالية خيرية في حماة السورية بمناسبة عيد الفطر

أقامت جمهورية إنغوشيا فعاليات خيرية في محافظة حماة السورية بمناسبة عيد الفطر، وذلك استكمالا للفعاليات الخيرية السابقة التي أقامتها إنغوشيا في مختلف المدن والمحافظات السورية.

وتعد هذه الفعالية الخيرية الثانية عشرة التي ترعاها الجمهورية الروسية في محافظة حماة تحت عنوان "إلى مدينة حماة كل الحب من إنغوشيا" وبتوجيه من الرئيس الإنغوشي يونس بك يوفكوروف.

وتهدف هذه الفعالية لتقديم سلال مواد غذائية أولية وضرورية تكفي لمدة شهر كامل لألف عائلة من العائلات المتضررة من الحرب في ريفي محافظة حماة ومحافظة إدلب الواقعين تحت سيطرة التنظيمات المسلحة، والذي أدى إلى نزوح أهالي هذه المناطق إلى محافظة حماة.

وتمثلت هذه الفعالية بحضور سياسي وديني وبرلماني واجتماعي كبير حيث حضرها محافظا حماة وإدلب، محمد الحزوري، و فادي سعدون، وأمينا فرع حماة وإدلب لحزب البعث العربي الاشتراكي، أشرف الباشوري، ومحمد عمر الكشتو، وقائد شرطة حماة، اللواء خالد هلال، ومفتي حماة، الشيخ عبد الغني فران، وأعضاء مجلس الشعب من المحافظتين وشخصيات سياسية واجتماعية ودينية.

قام أعضاء الفريق الإنغوشي، بتوزيع السلال الغذائية للعائلات الموجودة في هذه الفعالية، وتخلل هذه الفعالية برنامج ثقافي وفني وترفيهي تمثل برقصات فلكلورية شعبية وأغاني وطنية.

ومثل جمهورية إنغوشيا في هذه الفعالية، لؤي يوسف، مساعد ومستشار رئيس جمهورية إنغوشيا.

يُذكر أن الفعالية الخيرية الحادية عشر تحت عنوان "الخيمة الرمضانية بكل الحب من إنغوشيا"، والتي تم افتتاحها في أوائل شهر رمضان في دمشق وريف دمشق ما زالت مستمرة في تقديم 200 وجبة إفطار يوميا في مناطق ريف دمشق التي تضررت من الحرب في سورية والتي معظمها مدمر بشكل كامل حتى آخر يوم في شهر رمضان.

المصدر: RT