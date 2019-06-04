هدية ثمينة من أمير سعودي لطفل لقاء قصيدة مدح في العيد! (فيديو)

منح أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود آل سعود، ساعته هدية لطفل، ألقى أمامه قصيدة شعرية امتدح فيها القيادة السعودية.

ووفقا لصحيفة "سبق"، هنأ الطفل، أحمد مطر الزهراني، أمير الباحة بعيد الفطر المبارك، واستأذنه ليقول قصيدته فسمح له.

ويقول نص القصيدة: "يا مرحبا ترحيبة شأنها شأن .. يا أميرنا اللي دوم للعز قائم.

العيد فرحة على مر الأزمان .. وأنت سعدنا يا وسيع المنايا.

والله يحفظ الدين والكنق سلمان .. ومحمد اللي مرتقي للشدائد

قلته وأنا مندوب غامد وزهران .. ولي الفخر لا جيت أسلم وأعايد".

وكان أمير الباحة قد استقبل، اليوم الثلاثاء، المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك من القضاة والمسؤولين ومشايخ القبائل والمواطنين، وذلك في قاعة الاستقبالات بمركز الملك عبد العزيز الحضاري بمدينة الباحة.

ورفع في بداية الاستقبال باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

المصدر: سبق