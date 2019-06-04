 
مباشر
عاجل
آلاف البريطانيين يتظاهرون في شوارع لندن احتجاجا على زيارة ترامب

أردوغان: نتباحث مع كل الجهات المعنية بملف سوريا

أخبار العالم العربي

أردوغان: نتباحث مع كل الجهات المعنية بملف سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxu2

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تواصل مباحثاتها مع كل الجهات المعنية بملف سوريا، معربا عن استعداده للتباحث مع نظيريه الأمريكي والروسي عند أي حالة طارئة بخصوص إدلب.

إقرأ المزيد
موسكو وأنقرة تعجزان عن التقارب في إدلب
موسكو وأنقرة تعجزان عن التقارب في إدلب

وقال أردوغان، إن بلاده تواصل مباحثاتها مع كل من له علاقة بخصوص سوريا وإدلب ومنبج وشرق الفرات.. مواقفنا ثابتة وستبقى كذلك".

وأعرب أردوغان عن أسفه لدعم الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية في سوريا بالسلاح والعتاد، قائلا "هذا الدعم ليس بالقليل، ومن جهة أخرى نحن نطلب شراء هذه الأسلحة بأموالنا، إلا أنها (أمريكا) لا تبيعنا، وفي الحقيقة هذا أمر مثير للتفكير".

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الحفار سيفي بالغرض.. روسي يستغني تماما عن محرك السيارة