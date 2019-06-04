أردوغان: نتباحث مع كل الجهات المعنية بملف سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxu2
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تواصل مباحثاتها مع كل الجهات المعنية بملف سوريا، معربا عن استعداده للتباحث مع نظيريه الأمريكي والروسي عند أي حالة طارئة بخصوص إدلب.
وقال أردوغان، إن بلاده تواصل مباحثاتها مع كل من له علاقة بخصوص سوريا وإدلب ومنبج وشرق الفرات.. مواقفنا ثابتة وستبقى كذلك".
وأعرب أردوغان عن أسفه لدعم الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية في سوريا بالسلاح والعتاد، قائلا "هذا الدعم ليس بالقليل، ومن جهة أخرى نحن نطلب شراء هذه الأسلحة بأموالنا، إلا أنها (أمريكا) لا تبيعنا، وفي الحقيقة هذا أمر مثير للتفكير".
المصدر: الأناضول
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)