الملك السعودي وولي عهده يؤديان صلاة العيد في المسجد الحرام
أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام.
وأدت صلاة العيد مع قادة السعودية جموع من المصلين، بالإضافة إلى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وفق الصور التي نشرتها وسائل الإعلام في المملكة.
صور | خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان خلال تأديته صلاة #عيد_الفطر مع جموع المصلين بالمسجد الحرام. #الإخباريةpic.twitter.com/HUqCyDqfJU— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2019
صور | ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال تأديته صلاة #عيد_الفطر مع جموع المصلين بالمسجد الحرام. #الإخباريةpic.twitter.com/K6bU81qwsv— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2019
إلى ذلك، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على حسابه في "تويتر" تهنئة للمسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة العيد، وكتب بهذه المناسبة يقول: "أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام".
أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير.— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) June 4, 2019
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك.
المصدر: وسائل إعلام سعودية