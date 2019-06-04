أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام.

وأدت صلاة العيد مع قادة السعودية جموع من المصلين، بالإضافة إلى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وفق الصور التي نشرتها وسائل الإعلام في المملكة.

صور | ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال تأديته صلاة #عيد_الفطر مع جموع المصلين بالمسجد الحرام. #الإخباريةpic.twitter.com/K6bU81qwsv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2019

إلى ذلك، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على حسابه في "تويتر" تهنئة للمسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة العيد، وكتب بهذه المناسبة يقول: "أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام".

أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير.

أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) June 4, 2019

المصدر: وسائل إعلام سعودية