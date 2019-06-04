منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، "حزب التحرير" من إقامة صلاة عيد الفطر في أحد مساجد مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وتدخلت الشرطة الفلسطينية، بعد أن شرع أنصار الحزب بترديد تكبيرات عيد الفطر في مسجد الأبرار في الخليل، واعتقلت 10 على الأقل منهم.

هذا وقد أعلن مفتي فلسطين والديار المقدسة، محمد حسين، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، بعد تعذر رؤية هلال شوال، ما يجعل الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وبذلك تكون فلسطين قد انضمت إلى عدد من الدول الإسلامية الأخرى، التي أعلنت أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.

المصدر: RT + الأناضول