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مسؤول إيراني يهدد السعودية بقرار "صادم" ويعرج على الإمارات وإسرائيل!

أخبار العالم العربي

مسؤول إيراني يهدد السعودية بقرار
مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، أمير عبد اللهيان
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في تغريدة لافتة في توقيتها ومضمونها، توعد مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، أمير عبد اللهيان، "حكام السعودية" بقرار إيراني جديد وصفه بالصادم إذا واصلوا سياساتهم الراهنة!

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وكتب عبد اللهيان على حسابه في تويتر يقول: "على حكام السعودية أن ينتظروا القرار الإيراني الجديد والصادم في حال لم يوقفوا تبعيتهم لأمريكا في حربها الاقتصادية ضد إيران.. لقد حان الوقت لوقف السياسات السعودية الإماراتية الإسرائيلية". 

المصدر: RT

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