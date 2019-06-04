مسؤول إيراني يهدد السعودية بقرار "صادم" ويعرج على الإمارات وإسرائيل!

في تغريدة لافتة في توقيتها ومضمونها، توعد مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، أمير عبد اللهيان، "حكام السعودية" بقرار إيراني جديد وصفه بالصادم إذا واصلوا سياساتهم الراهنة!

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وكتب عبد اللهيان على حسابه في تويتر يقول: "على حكام السعودية أن ينتظروا القرار الإيراني الجديد والصادم في حال لم يوقفوا تبعيتهم لأمريكا في حربها الاقتصادية ضد إيران.. لقد حان الوقت لوقف السياسات السعودية الإماراتية الإسرائيلية".

حاكمان #عربستان اگر همراهي و نوكري خود براي #آمريكا در جنگ اقتصادي عليه ج.ا#ايران را متوقف نكنند ، بايد منتظر تصميم جديد و شوك آور تهران باشند. زمان براي تداوم سياست هاي كثيف سعودي -#امارتي -#اسراييلي بسرعت رو به پايان است. pic.twitter.com/RCqRgW5xCY — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) June 3, 2019

المصدر: RT