هلال العيد يجمع حكومتي الوفاق والمؤقتة في ليبيا

بعد مشقة بشأن رؤية هلال شوال وطول انتظار، حسمت دار الإفتاء التابعة لحكومة الوفاق بليبيا أمرها، وأعلنت الثلاثاء أول أيام العيد، الأمر ذاته الذي أعلنته هيئة الأوقاف بالحكومة المؤقتة.

واللافت أن الهيئتين المختصتين بالشؤون الدينية في حكومتي الوفاق والمؤقتة في ليبيا كانتا قد أعلنتا مساء أمس أن الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر، قبل أن تتراجعا فجر اليوم، وتعلنان في بيانين منفصلين الثلاثاء أول أيام العيد.

وبذلك يوحد هلال العيد بين الحكومتين المتنازعتين في ليبيا، اللتين تخوض قوات تابعة لهما، مواجهات مسلحة عنيفة منذ الرابع من أبريل الماضي على تخوم العاصمة طرابلس.

المصدر: RT