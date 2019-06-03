"حماس": ندعو "فتح" لحوار ينهي الانقسام والأشقاء العرب لـ"حذو حذو إيران"

وجهت "حماس" دعوة لحركة "فتح" لإجراء حوار، بـ"مشاركة الفصائل والوجهاء والمخاتير"، لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار: " نقول لحركة فتح، تعالوا إلى غزة لنجلس على طاولة واحدة لننهي مشكلة الانقسام الفلسطيني".

وأضاف في مؤتمر عشائري بغزة: "نعلن جهوزيتنا لتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة لمواجهة صفقة القرن".

وجدد السنوار رفض حركته للمؤتمر الاقتصادي في البحرين المقرر عقده يومي 25 و26 من الشهر الجاري.

وقال: "باسم العشائر والوجهاء والمخاتير نعلن رفضنا الكامل لصفقة القرن وكل المؤامرات وكل أشكال التطبيع مع المحتل، ونعلن حالة النفير الوطني لمواجهتها".

وقدم السنوار الشكر لإيران لـ"دعمها المقاومة"، داعيا الدول العربية للحذو حذوها في ذلك.

كما "أثنى" على مصر لرفضها التنازل عن أراضيها لقطاع غزة في إطار "صفقة القرن".

المصدر: وكالات