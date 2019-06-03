إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لزيادة الدعم المالي للمغرب

دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيب بوريل الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الدعم المالي المقدم للمغرب للتصدي لمشاكل المهاجرين.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي خلال زيارته للرباط، اليوم الاثنين، إن "المغرب يساعدنا"، مضيفا أن المساعدات المقدمة للمغرب لا يجب اعتبارها بمثابة هدية، حيث تزداد الضغوط جراء الهجرة غير الشرعية غربي المتوسط، حسب قوله.

وخصص الاتحاد الأوروبي العام الماضي 140 مليون يورو لمساعدة المغرب على معالجة قضية المهاجرين وتعزيز الحدود.

ومن المتوقع أن يحصل المغرب على نصف هذا المبلغ قبل نهاية يوليو المقبل، أما النصف الثاني فسيكون على شكل مساعدات مادية ومعدات.

وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن المملكة منعت 30 ألفا من المهاجرين غير الشرعيين من دخول إسبانيا منذ بداية العام.

وحسب معطيات منظمة الهجرة الدولية، فإن 7876 مهاجرا وصلوا إلى إسبانيا بحرا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وتقلص عددهم بنسبة 3 بالمئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. كما دخل 310 أشخاص الأراضي الإسبانية عبر سبتة ومليلية.

وتشير إحصاءات الشهر الماضي لوحده، إلى تقلص تدفق المهاجرين على إسبانيا بحرا بنسبة 67 بالمئة بالمقارنة مع مايو 2018، ودخل 1160 شخصا الأراضي الإسبانية خلال مايو الماضي.

وبشكل عام فقد دخل 57 ألف شخص إسبانيا بصورة غير شرعية في عام 2018. وأعلن المغرب أنه تصدى لـ 89 ألف مهاجر ومنعهم من دخول أوروبا العام الماضي.

المصدر: رويترز