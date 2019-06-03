مسلمو روسيا يحتفلون بعيد الفطر غدا الثلاثاء

يحتفل مسلمو روسيا المقيمون في مختل أنحاء الاتحاد الروسي بعيد الفطر غدا الثلاثاء الموافق 4 يونيو.

وأعلنت سلطات الجمهوريات الروسية التي تقطنها أغلبية مسلمة عطلة رسمية خلال أيام عيد الفطر السعيد.

ومن المتوقع أن يحتشد المسلمون في روسيا لأداء صلاء العيد يومي الثلاثاء والأربعاء في أغلب المدن الروسية وفي مقدمتها العاصمة موسكو.

واتخذت سلطات مدينة موسكو حزمة إجراءات لتنظيم فعاليات خاصة بالاحتفال لا سيما في منطقة جامع موسكو الكبير، الذي افتتح عام 2015 ويعتبر الأكبر في أوروبا.

المصدر: RT