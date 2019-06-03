 
مباشر

مسلمو روسيا يحتفلون بعيد الفطر غدا الثلاثاء

أخبار العالم العربي

مسلمو روسيا يحتفلون بعيد الفطر غدا الثلاثاء
Sputnik Евгений Одиноков
المسلمون في موسكو يحتفلون بعيد الفطر يوم 18 يونيو 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxs1

يحتفل مسلمو روسيا المقيمون في مختل أنحاء الاتحاد الروسي بعيد الفطر غدا الثلاثاء الموافق 4 يونيو.

وأعلنت سلطات الجمهوريات الروسية التي تقطنها أغلبية مسلمة عطلة رسمية خلال أيام عيد الفطر السعيد.

ومن المتوقع أن يحتشد المسلمون في روسيا لأداء صلاء العيد يومي الثلاثاء والأربعاء في أغلب المدن الروسية وفي مقدمتها العاصمة موسكو.

واتخذت سلطات مدينة موسكو حزمة إجراءات لتنظيم فعاليات خاصة بالاحتفال لا سيما في منطقة جامع موسكو الكبير، الذي افتتح عام 2015 ويعتبر الأكبر في أوروبا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تسريب صوتي لترتيب مباراة اللقب في الدوري الجزائري