رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التعليق على أنباء عن اقتراح من إسرائيل والولايات المتحدة لروسيا بالاعتراف بشرعية الرئيس السوري، بشار الأسد، مقابل كبح نفوذ إيران.

وقالت موظفة في مكتب نتنياهو، ردا على طلب وكالة "نوفوستي" الروسية التعليق على صحة التقارير حول نية إسرائيل والولايات المتحدة التقدم بمثل هذا المقترح خلال اللقاء المرتقب لسكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شباط، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في القدس خلال يونيو الحالي: "تم إقرار عقد هذا الاجتماع".

وامتنعت الولايات المتحدة عن تسليط الضوء على مسألة المقترح الإسرائيلي الأمريكي لروسيا، التي تعتبر أكبر داعم عسكري للقوات الحكومية السورية.

وسبق أن نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصادر دبلوماسية غربية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنويان، خلال الاجتماع الثلاثي، تقديم اقتراح لروسيا يتمثل باعترافهما بشرعية الأسد ورفع العقوبات عن السلطات السورية، مقابلة موافقة روسيا على كبح النفوذ الإيراني في سوريا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، تعليقا على هذا الموضوع، إن الكرملين يدعو للحذر فيما يتعلق بتقارير إعلامية مماثلة.

المصدر: نوفوستي + وكالات