السعودية.. أنباء عن رؤية هلال شوال في تمير وتعذرها في حوطة سدير

أعلن المرصد الفلكي السعودي في المجمعة، مساء اليوم الاثنين، عن تعذر رؤية هلال شهر شوال في منطقة سدير، شرقي المملكة العربية السعودية.

وتحدثت وسائل إعلام سعودية مع ذلك عن أنباء عن رؤية هلال شوال في مدينة تمير وسط البلاد، فيما تعقد المحكمة العليا جلسة لتحري ما يردها من لجان الترائي مساء اليوم، لتعلن قرارها النهائي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك.

وسبق أن دعت المحكمة العليا السعودية في بيان إلى تحري رؤية هلال شوال مساء اليوم الاثنين.

المصدر: سبق + العربية