دعت قطر المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى وقف استخدام العنف ضد "المتظاهرين العزل"، محذرة من تداعيات تصعيد الأحداث في البلاد، وأكدت أهمية حوار بين كل أطياف المجتمع السوداني.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين على خلفية تصعيد الأحداث في العاصمة السودانية الخرطوم: "تتابع دولة قطر بقلق التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة وتعبر عن أسفها لقرار فض الاعتصام بالقوة وممارسة قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين السلميين العزل من أبناء السودان".

وحذرت الخارجية القطرية المجلس العسكري في السودان من أن هذا الأمر "قد تكون له عواقب خطيرة على مسار التحول السلمي وعلى النسيج الوطني السوداني".

وتابعت الوزارة في بيانها: "لذا فإن دولة قطر تناشد المجلس العسكري الانتقالي أن يوقف ممارسات قوات الأمن ضد المتظاهرين العزل، كما تدعو إلى تغليب صوت الحكمة بالانخراط بشكل عاجل في حوار مفتوح وصادق وجامع لكل أطياف المجتمع السوداني ولا سيما الشباب الذين حياهم المجلس العسكري عند استلامه زمام الأمور وأثنى على سلميتهم".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل 13 شخصا وإصابة 116 آخرين على يد القوات الموالية للمجلس العسكري الانتقالي خلال فضها الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، وسط دعوات دولي إلى وقف استخدام العنف والإسراع في تسليم السلطة بالبلاد للقوى الميدانية.

المصدر: RT