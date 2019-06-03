عريقات يهاجم كوشنير ويدعو العرب لمقاطعة فريق "صفقة القرن"

دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، العرب إلى مقاطعة فريق الإدارة الأمريكية المعني بوضع خطة السلام في الشرق الأوسط، ووصفه بـ "فرقة من المستوطنين".

وكتب عريقات، الذي يتولى منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين على حسابه في موقع "تويتر": "مرة أخرى أدعو الأشقاء العرب لعدم الحديث مع هذه الفرقة من المستوطنين (كوشنير، غرينبلات، وفريدمان)، ما يخططون له هو الازدهار للمستوطنين".

وهاجم عريقات جاريد كوشنير، كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يقود جهود واشنطن لوضع خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قائلا عنه: "هذا الشخص لا يكترث للفلسطينيين، وقد عزل نفسه عن أي دور في عملية السلام".

وتأتي تصريحات عريقات بعد مقابلة لكوشنير بثت الأحد الماضي وقال فيها إن الفلسطينيين يستحقون "تقرير المصير"، ولكنه لم يصل إلى حد تأييد إقامة دولة فلسطينية، وشكك في قدرتهم على حكم أنفسهم.

وأضاف كوشنير ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن بإمكان الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم دون تدخل إسرائيلي: "هذا سؤال جيد جدا. هذا أمر علينا أن ننتظر لنراه. نأمل أن يصبحوا قادرين، بمرور الوقت، على الحكم".

ووعد الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، منذ خوضه السباق الرئاسي في انتخابات 2016، بأن يمثل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أحد أهم أولويات إدارته حال فوزه، فيما أكد لاحقا أن فريقه يعمل على وضع خطة سلام وصفها بـ"صفقة القرن".

وتستعد الولايات المتحدة، الداعم الأكبر لإسرائيل في الساحة الدولية، لتنظيم ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، يومي 25 و26 يونيو، وهي الخطوة الأولى في إطار "صفقة القرن" المرفوضة بشدة من قبل الأطراف الفلسطينية، لا سيما في ظل قرارات الرئيس الأمريكي المقصية للجانب الفلسطيني وعلى رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر: RT + وكالات