اختفاء طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي وعلى متنها 13 شخصا

فقدت السلطات الهندية الاتصال بطائرة نقل عسكرية كان على متنها 13 شخصا خلال رحلة قرب الحدود مع الصين.

وأوضحت صحيفة "indiatoday" أن أخر اتصال بالطائرة وهي من طراز أنتونوف أن-32، وكانت أقلعت من ولاية آسام، جرى الساعة الواحدة ظهر اليوم.

وأفيد بأن طائرة النقل العسكرية الهندية كان على متنها طاقم مكون من 8 أشخاص، وخمسة ركاب، وفقد الاتصال بها بعد 35 دقيقة من إقلاعها.

المصدر: indiatoday