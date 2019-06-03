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اختفاء طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي وعلى متنها 13 شخصا

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اختفاء طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي وعلى متنها 13 شخصا
Reuters Amit Gupta
أرشيف - طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الهندية
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فقدت السلطات الهندية الاتصال بطائرة نقل عسكرية كان على متنها 13 شخصا خلال رحلة قرب الحدود مع الصين.

وأوضحت صحيفة "indiatoday" أن أخر اتصال بالطائرة وهي من طراز أنتونوف أن-32، وكانت أقلعت من ولاية آسام، جرى الساعة الواحدة ظهر اليوم.

 وأفيد بأن طائرة النقل العسكرية الهندية كان على متنها طاقم مكون من 8 أشخاص، وخمسة ركاب، وفقد الاتصال بها بعد 35 دقيقة من إقلاعها.

المصدر: indiatoday

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